A dois dias do duelo com o Nacional, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, o FC Porto voltou a trabalhar no Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa (Olival) na manhã desta sexta-feira.

O boletim clínico continua intocável. Os nomes de Martim Fernandes (tratamento), Nehuén Pérez (tratamento e treino condicionado), Jakub Kiwior (tratamento), Luuk de Jong (tratamento e trabalho de ginásio) e Samu (tratamento).

Francesco Farioli chamou à equipa principal os 'bês' Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Yoan Pereira e André Miranda, face às ausências.

A partir das 12h50 deste sábado, na véspera do jogo, Farioli faz a antevisão da partida. O líder do campeonato desloca-se ao reduto do 13.º classificado da Liga.