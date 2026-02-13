Liga
Há 48 min
FC Porto: Farioli com cinco baixas e quatro jovens no treino
Um quarteto de jogadores da equipa B trabalhou com a equipa principal
DS
A dois dias do duelo com o Nacional, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, o FC Porto voltou a trabalhar no Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa (Olival) na manhã desta sexta-feira.
O boletim clínico continua intocável. Os nomes de Martim Fernandes (tratamento), Nehuén Pérez (tratamento e treino condicionado), Jakub Kiwior (tratamento), Luuk de Jong (tratamento e trabalho de ginásio) e Samu (tratamento).
Francesco Farioli chamou à equipa principal os 'bês' Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Yoan Pereira e André Miranda, face às ausências.
A partir das 12h50 deste sábado, na véspera do jogo, Farioli faz a antevisão da partida. O líder do campeonato desloca-se ao reduto do 13.º classificado da Liga.
