Francesco Farioli, técnico do FC Porto, foi eleito treinador do mês de dezembro na Liga portuguesa. O timoneiro dos dragões amealhou 41,03 por cento dos votos dos companheiros de profissão, refere a Liga no seu sítio oficial.

Nas quatro partidas disputadas durante o período em avaliação, os azuis e brancos somaram outros tantos triunfos, com dez golos marcados e apenas um sofrido.

O segundo classificado foi... um treinador-adjunto. Luís Silva, do Estrela Amadora, surge com 13,68 por cento dos votos. Isto porque na ficha de jogo é o adjunto que surge como técnico principal, em vez de João Nuno, o treinador de facto.

Em cinco jogos, o Estrela perdeu apenas um, com o FC Porto. Empatou com Sp. Braga e Moreirense. O terceiro lugar ficou reservado para José Mourinho, do Benfica, com 11,11 por cento dos votos.