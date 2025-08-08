Liga
FC Porto: Farioli não fará conferência de antevisão ao V. Guimarães
Trágica morte de Jorge Costa na base da decisão
O FC Porto informou que Francesco Farioli não vai fazer a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga, em conferência de imprensa.
O técnico italiano vai projetar o duelo com os vimaranenses através de declarações aos órgãos de comunicação do clube, no domingo.
A decisão do emblema azul e branco deve-se à trágica morte do diretor de futebol, Jorge Costa.
O FC Porto recebe o V. Guimarães esta segunda-feira, num jogo com apito inicial marcado para as 20h45.
