O FC Porto informou que Francesco Farioli não vai fazer a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga, em conferência de imprensa.

O técnico italiano vai projetar o duelo com os vimaranenses através de declarações aos órgãos de comunicação do clube, no domingo.

A decisão do emblema azul e branco deve-se à trágica morte do diretor de futebol, Jorge Costa.

O FC Porto recebe o V. Guimarães esta segunda-feira, num jogo com apito inicial marcado para as 20h45.