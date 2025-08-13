O FC Porto esgotou grande parte dos bilhetes que lhe foram reservados para a visita ao Estádio Municipal de Barcelos, onde vai defrontar, na segunda-feira, o Gil Vicente, para a segunda jornada da Liga.

Para a primeira fase de venda de ingressos, cujo preço variava entre os 31 e os 35 euros, apenas estavam elegíveis os sócios com a quota de julho regularizada e que assistiram nas bancadas do Dragão ao jogo da primeira jornada, frente ao Vitória.

Nas redes sociais, o clube informa que, às 15:00 da próxima quinta-feira, serão disponibilizados para venda, para todos os associados, os restantes ingressos, num volume equivalente a cinco por cento do total a que teve direito para o encontro.

O FC Porto desloca-se a Barcelos na próxima segunda-feira (20:15), dia 18 de agosto, num jogo referente à segunda ronda da Liga. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.