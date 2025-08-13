FC Porto: fase inicial de venda esgota bilhetes para Barcelos
Na quinta-feira serão disponibilizados os últimos ingressos disponíveis para o jogo com o Gil Vicente
Na quinta-feira serão disponibilizados os últimos ingressos disponíveis para o jogo com o Gil Vicente
O FC Porto esgotou grande parte dos bilhetes que lhe foram reservados para a visita ao Estádio Municipal de Barcelos, onde vai defrontar, na segunda-feira, o Gil Vicente, para a segunda jornada da Liga.
Para a primeira fase de venda de ingressos, cujo preço variava entre os 31 e os 35 euros, apenas estavam elegíveis os sócios com a quota de julho regularizada e que assistiram nas bancadas do Dragão ao jogo da primeira jornada, frente ao Vitória.
Nas redes sociais, o clube informa que, às 15:00 da próxima quinta-feira, serão disponibilizados para venda, para todos os associados, os restantes ingressos, num volume equivalente a cinco por cento do total a que teve direito para o encontro.
O FC Porto desloca-se a Barcelos na próxima segunda-feira (20:15), dia 18 de agosto, num jogo referente à segunda ronda da Liga. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.
Bilhetes disponibilizados estão esgotados🎟💙— FC Porto (@FCPorto) August 13, 2025
ℹ A partir das 15h de amanhã serão postos à venda mais bilhetes (5%), em exclusivo a sócios: https://t.co/bpV8MOuRtE#GVFCFCP pic.twitter.com/i5En2fIhPI