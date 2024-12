Francisco Moura é o mais recente nome que se junta à lista de lesionados no plantel principal do FC Porto.

Com uma entorse no tornozelo esquerdo, o lateral português consta assim no boletim clínico dos dragões ao lado de Marcano, que realizou apenas treino condicionado, João Mário e Grujic, ambos ainda em tratamento.

No treino deste domingo, Vítor Bruno teve o restante plantel à disposição, numa altura em que o FC Porto continua a preparar o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, marcado para o próximo sábado, no Estádio do Dragão.