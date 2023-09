Figura: Eustáquio



O internacional canadiano esteve longe de fazer um jogaço. O médio esteve uns furos abaixo do que já foi capaz de produzir. Embora tenha errado passes simples na primeira parte, Eustáquio não virou a cara à luta, correu quilómetros e agarrou a equipa quando esta ameaçava partir-se em busca do 2-1. Depois de ter ficado perto do golo num remate de André Franco que lhe bateu nas pernas, o luso-canadiano fez, de cabeça, o golo do triunfo azul e branco aos 90+1.





Momento do jogo: três pontos na cabeça de Eustáquio, 90+1



Ansiedade, muita ansiedade. Este era o cenário no campo e nas bancadas à entrada para o período de compensação. Gonçalo Borges, que tinha tido uma má entrada no jogo, foi travado em falta por Rúben Fernandes. Wendell assumiu a marcação do lance e cruzou para o cabeceamento certeiro de Eustáquio.



Outros destaques:



Depú: Laurindo Dilson Maria Aurélio, Depú quando calça as chuteiras, apresentou-se ao futebol português com um golo no Dragão. Já está em Barcelos desde a época passada, mas só esta temporada se estreou a marcar. O internacional angolano deixou sinais muito positivos.



Iván Jaime: ao quarto jogo, o primeiro golo. Os artistas cabem em qualquer equipa e o espanhol é um artista com a bola nos pés. O ex-Famalicão foi o melhor elemento dos dragões, não só pelo golo que marcou logo aos oito minutos, mas por toda a fantasia e capacidade de improviso que colocou no jogo ofensivo dos dragões. Depois da saída de Varela no arranque da segunda parte, Iván Jaime foi forçado a jogar como organizador e perdeu influência – é nas zonas de definição que mais pode render nesta fase.



Félix Correia: outro dos jogadores do Gil que se apresentou a bom nível. O internacional jovem por Portugal carregou bastante jogo ofensivo pela esquerda, ganhou o duelo direto a João Mário e foi capaz de combinar bem com Buta como de fazer cruzamentos de qualidade. Félix Correia esteve perto de marcar o 2-1 à entrada para os 15 minutos finais, valendo Diogo Costa ao FC Porto.



Wendell: o brasileiro tem o dom de fazer o melhor e o pior em lances consecutivos. Apesar de alguns erros e más leituras (já habituais), o lateral-esquerdo esteve nos dois golos do FC Porto. Se no primeiro fez o passe que rasgou a defesa contrária, no segundo serviu Eustáquio para o 2-1. Importante, pois.