FIGURA: Samu

Depois de dois penáltis falhados nos últimos jogos, depois das lágrimas em Plzen, Samu mostrou fibra de campeão e uma mentalidade à prova de bala. Num sinal de confiança plena no seu ponta-de-lança, Farioli havia anunciado ainda na República Checa que o próximo penálti voltaria a ser dele. E foi assim que, mal sofreu o puxão de Murilo, na área, Samu agarrou a bola e cheio de personalidade se encaminhou para a marca dos 11 metros e foi feliz. Bastaria o momento do golo para destacar Samu, mas é cada vez mais notória a evolução do seu papel de pivot, no apoio frontal ao ataque do FC Porto. Como se viu momentos antes do golo, ao desequilibrar as marcações gilistas, com um toque que quase deu golo a Gabri Veiga.

MOMENTO: minuto 38. Samu espantou os fantasmas

Samu chorou na passada quinta-feira, após falhar o segundo penálti seguido. Até que aos 35 minutos de jogo, no Dragão, sofreu falta na área e voltou a encarar o guarda-redes da marca dos 11 metros. Dependia dele abrir o marcador num jogo que se havia posto difícil para o FC Porto.

A tensão sentia-se no ar, por todo o estádio, emanava do relvado para as bancadas, mas Samu correu decidido e rematou rasteiro e cruzado para o fundo das redes. Assim se espantam os males. O menino com estampa de super-herói é afinal um caça-fantasmas.

OUTROS DESTAQUES:

Froholdt

Dúvida após sofrer uma fratura no pé direito no empate frente ao Viktoria Plzen, na passada quinta-feira, surgiu no onze com a disponibilidade do costume. A dinâmica do meio-campo do FC Porto passa muito pelo pulmão inesgotável deste todo-o-terreno dinamarquês de 19 anos, que quase coroou a grande exibição com um golo, num bom cabeceamento aos 72m. Não é por acaso que é o jogador mais difícil de substituir na equipa portista.

Martim Fernandes

O grande golo aos 75 minutos acabou por resolver o jogo. Mas Martim nem precisava desse momento de rara glória para se destacar neste jogo. Muito disponível defensivamente, o jovem lateral portista voltou a mostrar que está em crescendo de forma e porque voltou a relegar para o banco de suplentes Alberto Costa.

William Gomes

Chegou, viu e marcou. Um golaço. O brasileiro rompeu sobre a esquerda e acabou por fechar as contas. Para além do golo, em cerca de meia hora em campo William mexeu e muito com o jogo, desequilibrou a espaços, driblou e numa perdeu o sentido de baliza. Entrou cheio de energia para o lugar de Borja Sainz.

Luís Esteves

Aos 27 anos está no melhor momento da carreira. Luís Esteves é um talento nato, que dá sempre um toque de requinte ao jogo ofensivo dos gilistas. Esta noite esteve perto de gelar o Dragão, com um livre aos 68 minutos, que bateu com estrondo no ferro.