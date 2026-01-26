Viktor Froholdt está recuperado do traumatismo no pé direito e é titular no FC Porto, que esta noite recebe no Dragão o Gil Vicente, no jogo de encerramento da 19.ª jornada da Liga.

Além do dinamarquês, que está apto, após a contusão sofrida na passada quinta-feira, no jogo da Liga Europa, Francesco Farioli apresenta três novidades no onze em relação ao jogo frente ao Viktoria.

Thiago Silva, Gabri Veiga e Pepê entram na equipa inicial, em detrimento de Alberto Costa, Rodrigo Mora e William Gomes, que foram titulares na República Checa.

Por sua vez, César Peixoto repete o onze com que o Gil Vicente venceu o Nacional (2-1) na jornada anterior da Liga.

Estamos no Dragão. Acompanhe o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, William Gomes, Alberto Costa, Alan Varela, Francisco Moura, Deniz Gul, Pietuszewski e Rodrigo Mora.

GIL VICENTE: Dani Figueira, Zé Carlos, Marvin Elimbi, Buatu, Konan, Zé Carlos II, Luís Esteves, Santi García, Touré, Murilo e Gustavo Varela.

Suplentes do Gil Vicente: Lucas Azevedo, Bamba, Joelson Fernandes, Sergio Lillo, Hevertton Santos, Agustín Morales, Carlos Eduardo, Martin Benitez e Antonio Espigares.