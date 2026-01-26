O invencível FC Porto enfrenta mais um teste nesta segunda-feira, para o campeonato. Os dragões recebem o Gil Vicente na jornada 18 da Liga.

A equipa de Francesco Farioli recebe uma das sensações do campeonato - os gilistas de César Peixoto, que têm impressionado pelo estilo de jogo e quinto lugar na tabela.

Farioli disse na antevisão que Victor Froholdt «deve estar ok» para jogar contra o Gil. Face às alternativas limitadas, apostamos que o jogador dinamarquês vai ser opção de início.

Thiago Silva pode regressar ao onze inicial após um descanso durante a semana (não está inscrito na Liga Europa), com Jakub Kiwior a lateral-esquerdo. Gabri Veiga e Pepê foram suplentes durante a semana e podem regressar ao onze.

César Peixoto não tem ausências de relevo, apenas com a indisponibilidade do médio Cáseres por acumulação de amarelos. Confira na GALERIA acima os onzes prováveis do duelo, que tem início pelas 20h15 e tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.