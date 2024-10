O FC Porto realizou, esta sexta-feira, um jogo de treino frente ao Amarante e venceu por 4-0, com os golos de João Mário, Nico González, Iván Jaime e Fran Navarro.

Vítor Bruno utilizou 22 jogadores ante a equipa que disputa a Liga 3, sendo que a principal novidade vai para a utilização de Zaidu, que não soma qualquer minuto em jogos oficiais desde fevereiro, quando saiu lesionado frente ao Estrela da Amadora. Mais tarde, acabou por se confirmar uma uma rotura total do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral externo do joelho esquerdo.

Recorde-se que o FC Porto regressa à competição a 20 de outubro (domingo), com o jogo frente ao Sintrense, a contar para a terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal, a partir das 17h, no Estádio José Gomes.

Confira a lista completa dos jogadores utilizados por Vítor Bruno:

Guarda-redes: Samuel Portugal e Cláudio Ramos;

Defesas: João Mário, Zé Pedro, Tiago Djaló, Wendell, Francisco Moura, Martim Fernandes, Neuhen Pérez, Otavio e Zaidu;

Médios: Alán Varela, André Franco, Fábio Vieira, Pepê, Nico González, Iván Jaime;

Avançados: Danny Namaso, Galeno, Gonçalo Borges, Domingos Andrade e Fran Navarro.