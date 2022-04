Com a vitória desta segunda-feira diante do Santa Clara (3-0), o FC Porto igualou o recorde de 56 jogos sem perder na I Liga, que pertencia ao Benfica.

O conjunto portista alcançou o feito conseguido pelos encarnados ao leme de John Mortimore, entre 1976/77 e 1978/79.

A última derrota dos dragões no campeonato remonta a 30 de outubro de 2020, no terreno do Paços de Ferreira (3-2). Desde então, os azuis e brancos somam 45 triunfos e 11 empates.

Na última jornada, no Bessa, o FC Porto já tinha igualado o anterior melhor registo da história do clube, que foi conseguido entre 6 de março de 2010 e 29 de janeiro de 2012, com três treinadores: Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira.

Note-se que o FC Porto ainda não somou qualquer derrota para o campeonato nesta temporada. No passado, quatro treinadores completaram uma época sem perder na Liga, numa altura em que o mesmo tinha 30 jornadas, ao contrário das atuais 34: Jimmy Hagan (Benfica, 1972/73), John Mortimore (Benfica, 1977/78), André Villas-Boas (FC Porto, 2010/11) e Vítor Pereira (FC Porto, 2012/13).