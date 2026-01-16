Após o triunfo no Clássico com o Benfica, na quarta-feira, e um dia de folga na quinta-feira, Francesco Farioli voltou a 'reunir as tropas' no Olival para iniciar a preparação para o próximo duelo.

A grande novidade foi a inclusão de André Miranda e Mateus Mide, dois jovens da equipa B que integraram o grupo às ordens de Francesco Farioli. O primeiro tem 18 anos e é extremo, o segundo tem 17 e é médio-ofensivo. Venceu o prémio de MVP do Mundial Sub-17.



No boletim clínico portista continuam os nomes de Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio), Francisco Moura (treino condicionado) e Luuk de Jong (tratamento).



Francesco Farioli faz a antevisão do V. Guimarães-FC Porto pelas 12h45 de sábado, na véspera do jogo que está marcado para as 20h30 de domingo, a contar para a 18.ª jornada da Liga portuguesa.