O empate entre Benfica e FC Porto, no domingo (2-2), confirmou que os dragões vão acabar a edição 2025/26 da Liga portuguesa sem derrotas nos quatro jogos ante os dois principais rivais na disputa pelo título. O Benfica também continua invicto nesses jogos, mas ainda não se sabe se vai terminar o campeonato com esse registo, dado que ainda vai a Alvalade defrontar o Sporting.

Esta época, a equipa treinada por Francesco Farioli, além do empate na Luz, ganhou em Alvalade (1-2) e empatou em casa ante Benfica (0-0) e Sporting (1-1). Já o Benfica, que segue mesmo sem derrotas na Liga, empatou também em casa com o Sporting (1-1).

Ora, os registos nestes clássicos e dérbis revestem-se, na maioria dos casos, de capital importância para vencer a Liga. E isso mesmo fica confirmado na análise do Maisfutebol ao “campeonato dos grandes” neste século. Ficar invicto nesses jogos é bom prenúncio para o título… mas houve uma vez em que isso não aconteceu desde 2000. E foi com o FC Porto. Mas vamos por partes.

Em 25 campeões “grandes” este século, 14 ficaram invictos

Sem contar com o título do Boavista na época 2000/01, os 25 restantes títulos (12 do FC Porto, oito do Benfica, cinco do Sporting) tiveram 14 vezes o campeão sem derrotas ante os dois principais rivais. Nas restantes 11 vezes, o campeão, embora tenha ganho clássicos e/ou dérbis, perdeu pelo menos um jogo contra um dos rivais.

No entanto, o FC Porto é quem mais desfaz, a seu favor, o equilíbrio nesses dados. Das 12 vezes em que foi campeão no período em análise, a equipa azul e branca fê-lo por nove vezes sem qualquer derrota ante Sporting e Benfica (2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2022). E para encontrar as três exceções em que tal aconteceu, é preciso recuar alguns anos… e foram seguidos! Em 2006, 2007 e 2008.

Por comparação com os rivais, o Benfica, dos oito títulos em questão, só ficou invicto em três (2015, 2017 e 2019), ao contrário do que aconteceu em 2005, 2010, 2014, 2016 e 2023. Já o Sporting foi campeão ficando invicto ante FC Porto e Benfica em 2002 e 2025, ao contrário do que aconteceu em 2000, 2021 e 2024.

Invicto, mas não campeão? O FC Porto, em 2021

Por outro lado, no período temporal analisado, houve uma vez em que a invencibilidade nos jogos “grandes” não valeu título. O FC Porto, em 2020/21, ficou em segundo lugar, com 80 pontos, atrás do campeão Sporting (85). Sofreu duas derrotas, ante Marítimo e Paços de Ferreira. Porém, se é verdade que não perdeu ante Sporting e Benfica… também não ganhou. Os quatro jogos ficaram empatados (2-2 em Alvalade e 0-0 no Dragão ante o Sporting, além dos dois 1-1 com o Benfica).

Ora, isto é algo que pode acontecer esta época a FC Porto (líder com 66 pontos) ou Benfica (terceiro classificado com 59), consoante a posição em que concluam a Liga (e se o Benfica não perder em Alvalade), ainda que os dragões estejam bem posicionados para poderem alcançar o título. De resto, se os encarnados não saírem derrotados do dérbi com os leões, será a primeira vez neste século que dois dos três grandes acabam a mesma edição da Liga sem derrotas nestes duelos.

Os casos especiais do Sporting em 2021 e do Benfica em 2014

Apesar de não terem terminado como campeões invictos nestes jogos, a verdade é que o Sporting de 2020/21 e o Benfica de 2013/14 conseguiram garantir matematicamente o título nacional sem derrotas em clássicos ou dérbis. O Sporting, que festejou o título em 2020/21 com a vitória por 1-0 ante o Boavista na 32.ª e antepenúltima jornada, foi à Luz perder por 4-3 na 33.ª jornada, mas já com o título no bolso. Caso idêntico com o Benfica sete anos antes: assegurou o título com a vitória caseira por 2-0 ante a Olhanense na 28.ª e antepenúltima jornada (nessa época a Liga tinha 16 clubes) e perdeu por 2-1 no Dragão na 30.ª e última jornada.

FC Porto: dois de nove títulos com o pleno

É um registo que, apesar de invicto ante Benfica e Sporting esta época, o FC Porto de Farioli não vai atingir. Porém, continua a pertencer apenas ao dragão o estatuto de campeão com pleno de vitórias ante leões e águias esta época. Em dois dos nove títulos na Liga desde 2000, o FC Porto somou os 12 pontos possíveis nos clássicos nos êxitos de 2002/03 (com Mourinho ao leme) e em 2019/20 (com Sérgio Conceição).

E ainda o golo decisivo de Mitroglou

Por último, olhando aos casos dos 11 campeões não invictos em jogos grandes, há um caso que contrasta com o FC Porto invicto de 2021 que não foi campeão e somou quatro pontos nos clássicos. O Benfica, campeão em 2015/16 com Rui Vitória, perdeu os dois jogos com o FC Porto e um com o Sporting… mas o golo de Mitroglou que valeu a vitória por 1-0 em Alvalade e colocou o Benfica na frente a nove jornadas do fim foi decisivo. Esse Benfica, com apenas três pontos nos jogos grandes, foi o campeão deste século com pior pontuação nesses quatro duelos.