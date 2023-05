João Mário, lateral do FC Porto, cumpre nesta quinta-feira um mês de tratamento à lesão no joelho direito, na sequência da breve aparição no clássico do Estádio da Luz frente ao Benfica, em que esteve apenas 15 minutos em campo.

O defesa português sofreu uma entorse no joelho direito a 10 de março, frente ao Estoril, num lance arrepiante. A 7 de abril, surgiu no leque de opções de Sérgio Conceição e foi lançado no decorrer do encontro, mas ressentiu-se dos problemas físicos.

O plantel do FC Porto gozou três dias de folga após o triunfo na Luz (1-2) e regressou ao trabalho a 11 de abril. Nesse dia, os dragões anunciaram que João Mário estava remetido a tratamento. Um mês depois, o cenário repete-se.

O lateral direito é de resto a única baixa por lesão no grupo. Para a receção de domingo (20h30) ao Casa Pia, Sérgio Conceição estará igualmente privado de Ivan Marcano e Otávio, devido a castigo.