FC Porto: Kiwior recupera de lesão, Borja Sainz não treina
Defesa-central polaco considerado apto pelo departamento de saúde
Defesa-central polaco considerado apto pelo departamento de saúde
Boas e más notícias para Francesco Farioli. O treinador do FC Porto já pode contar com Jakub Kiwior nos treinos, mas Borja Sainz é baixa para o duelo com o Arouca por luto.
Segundo o boletim de treino divulgado nesta quinta-feira, Jakub Kiwior já foi dado como apto pelo departamento de saúde do clube.
Porém, ainda lá figuram os nomes de Thiago Silva (tratamento e ginásio), Nehuén Pérez (treino condicionado), Martim Fernandes (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento).
Uma baixa inesperada foi a de Borja Sainz, devidamente autorizado pelo clube a ausentar-se do treino desta quinta-feira pela morte da mãe.
O defesa Luís Gomes, o médio André Oliveira e os avançados Tiago Andrade e André Miranda, da equipa B, trabalharam às ordens de Francesco Farioli.
O FC Porto recebe o Arouca nesta sexta-feira, em duelo da 24.ª jornada do campeonato português, pelas 18h45.