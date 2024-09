O FC Porto anunciou uma iniciativa solidária para ajudar os bombeiros de S. Mamede Infesta. Os portistas entram em campo, este domingo, frente ao Arouca com uma camisola especial, que inclui, no centro, um emblema de homenagem aos bombeiros.

A camisola especial será colocada à venda e as receitas revertem para a corporação de bombeiros de S. Mamede Infesta.



«Na sequência dos graves incêndios que, recentemente, assolaram o país, voltaram a ser curtas as palavras de agradecimento ao trabalho dos Bombeiros na defesa do nosso território. Assim, o FC Porto decidiu homenagear este serviço fundamental com esta camisola especial que será colocada à venda com fins solidários», explica o clube em comunicado.



«De igual forma, a parte da receita que cabia ao FC Porto no leilão promovido pela MatchWornShirt com as camisolas de jogo terá o mesmo destinatário», acrescentam. O jogo frente ao Arouca está marcado para domingo às 18 horas, no Estádio do Dragão.