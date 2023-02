Ao contrário do restantes candidatos ao título, o campeão nacional não mexeu no seu plantel durante a reabertura do mercado de transferências de janeiro. Um cenário raro no FC Porto.

«Mesmo um jogador de nível top mundial teria dificuldade de entrar na nossa dinâmica. Não é nada de especial, mas requer sempre o seu tempo de adaptação. Estamos a iniciar fevereiro e quem vem, embora haja sempre exceções, mas acrescentar alguma coisa e mais com o nosso poder financeiro não tão grande, acho que não vale a pena», disse Sérgio Conceição, antes da deslocação à Madeira.

Ora na época passada, por exemplo, Stephen Eustáquio (P. Ferreira), Rúben Semedo (Olympiakos) e Galeno (Sp. Braga), para além do regressado Fernando Andrade, foram os reforços de inverno do FC Porto. Rúben Semedo e Fernando Andrade tiveram poucas oportunidades, mas Eustáquio e Galeno tornaram-se importantes na reta final da temporada e sobretudo na época 2022/23.

Porém, se os dragões não contrataram nenhum reforço nesta altura, mas também não perderam qualquer peça importante, ao contrário de Benfica, Sp. Braga e Sporting.

Recorde todas as contratações de inverno do FC Porto, numa lista iniciada por Drulovic e tire as suas conclusões. Vale ou não a pena?

