FIGURA: Mehdi Taremi

Dois jogos, quatro golos em 2022/23. Mehdi Taremi repetiu a dose da Supertaça, ao marcar mais dois golos para encaminhar uma vitória robusta do atual campeão nacional no início da defesa do título conquistado em maio. Bom início de época a nível pessoal, num jogo em que mostrou sentido de oportunidade, ao fazer o 1-0 e o 3-0 depois de recuperações de bola na saída do Marítimo a jogar. Saiu ao minuto 79 perante um grande aplauso dos cerca de 46 mil adeptos no Estádio do Dragão. E também mereceu um aplauso particular de Sérgio Conceição ao chegar ao banco.

MOMENTO: grande cruzamento de João Mário e cabeça para a mão cheia (76m)

Foi, a par do 2-0, um dos golos mais bonitos do jogo. João Mário, lançado por Stephen Eustáquio e solto na direita, cruzou com conta, peso e medida certa para Toni Martínez, há nove minutos em campo, fazer o 5-0, concluindo sem hipóteses para Miguel Silva um belo lance do FC Porto.

OUTROS DESTAQUES

Evanilson: era talvez a maior dúvida no FC Porto para este jogo, depois de ter treinado de forma condicionada na sequência do problema muscular na Supertaça. Acabou mesmo por ser lançado no onze e, tal como Taremi, repetiu a dose em relação ao jogo com o Tondela. Marcou mais um golo. Houve outro que não valeu, mas é do seu pé direito o belo domínio e conclusão a cruzamento de João Mário, ao minuto 40, para um 2-0 que foi um momento decisivo no encaminhar do triunfo portista.

Iván Marcano: novamente titular ao lado de Pepe no eixo da defesa, quase comprometeu aos dez minutos num lance salvo por Diogo Costa. Ponto negativo numa exibição que acabou depois por ser quanto-baste e coroada com um bom golo de cabeça para o 4-0.

Bruno Xadas: foi um dos elementos mais endiabrados do Marítimo e a dar de si a nível individual para o coletivo nas boas jogadas que a equipa conseguiu. Teve a primeira ocasião do jogo ao rematar ao ferro e conseguiu ainda, por exemplo, um bom cruzamento que quase permitiu o empate a Joel Tagueu.

João Mário: regular no capítulo defensivo, fez da sua propensão ofensiva uma utilidade para o FC Porto, com duas assistências para golo, em dois cruzamentos bem feitos, no 2-0 para Evanilson e, sobretudo, no 5-0 para Toni Martínez.

Toni Martínez: boa entrada em campo, a aproveitar os cerca de 25 minutos que teve para mostrar que é opção clara para Sérgio Conceição. Um golo. Um belo golo de cabeça.