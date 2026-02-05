Martim Fernandes, que foi substituído ao intervalo do jogo com o Casa Pia devido a problemas físicos, continua em tratamento e a trabalhar no ginásio, a quatro dias do Clássico entre FC Porto e Sporting da 21.ª jornada da Liga.

O lateral-direito, de 20 anos, integra o boletim clínico dos dragões, onde continuam inscritos os nomes de Nehuén Pérez e Luuk de Jong, lesionados de longa data no plantel portista.

A equipa volta a treinar na sexta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

De recordar que para o duelo com os leões, Francesco Farioli não pode contar com William Gomes, que foi expulso na derrota frente ao Casa Pia.

O FC Porto-Sporting fecha, na noite da próxima segunda-feira (20h45), a 21.ª jornada da Liga.