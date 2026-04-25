O FC Porto divulgou os 22 jogadores que foram convocados por Francesco Farioli para o jogo de domingo, no Estádio José Gomes, frente ao Estrela da Amadora, da 31.ª jornada da Liga.

O regresso de Martim Fernandes, que já havia sido antecipado pelo treinador italiano na conferência de antevisão do encontro, é a nota de principal destaque na lista, que conta também com o jovem médio da equipa B, Tiago Silva.

Por outro lado, confirma-se que Zaidu não recuperou a tempo do problema no tornozelo direito e falha a deslocação à Reboleira.

Alan Varela, castigado devido à expulsão no jogo da Taça de Portugal com o Sporting, é outra das ausências de vulto nos dragões, que continuam a não poder contar com os lesionados Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong.

O Estrela da Amadora-FC Porto arranca às 18h00 do próximo domingo e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Lista de convocados do FC Porto

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;



Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpić;



Médios: Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Seko Fofana, Gabri Veiga e Rodrigo Mora;



Avançados: William Gomes, Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, Terem Moffi e Deniz Gül.