Matheus Uribe foi operado ao punho direito na manhã deste sábado, horas após o triunfo do FC Porto frente ao Sp. Braga (4-1).

O médio colombiano sofreu uma lesão ao serviço da sua seleção e defrontou a equipa arsenalista com uma proteção no punho.

Os dragões explicam que Uribe foi «submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no punho direito». «A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do Dr. Miguel Trigueiros e o jogador já teve alta e encontra-se a recuperar no domicilio», acrescenta o FC Porto.

De resto, esta é a única nota no boletim clínico da formação portista, que iniciou a preparação para a receção de terça-feira ao Bayer Leverkusen, para a terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.