Horas após o triunfo com o Vizela (0-2) para a Liga, o plantel do FC Porto reuniu-se no Olival para dar início à preparação para a deslocação ao reduto do Académico de Viseu, na quarta-feira, referente aos quartos de final da Taça de Portugal.

No arranque de mais uma semana exigente para os dragões - depois do jogo da Taça haverá clássico com o Sporting para a Liga, no domingo -, Sérgio Conceição depara-se com cinco baixas no grupo: Francisco Meixedo, Wendell, Stephen Eustáquio, Otávio e Veron.

Wendell, recorde-se, saiu lesionado do duelo com o Vizela, apresentando uma entorse no tornozelo direito.