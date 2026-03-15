O FC Porto recebe o Moreirense este domingo no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada da Liga, com a possibilidade de deixar os dois rivais de Lisboa a sete pontos, uma vez que o Sporting adiou o seu jogo frente ao Tondela. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h30.

Um jogo em que Francesco Farioli, depois da rotação promovida na Liga Europa, com oito alterações diante do Estugarda, deverá voltar à «fórmula» Liga, com o regresso de vários dos habituais titulares, a começar por Oscar Pieturszewski que não jogou na Liga Europa, uma vez que não está inscrito, mas também de Kiwior, Alan Varela, Martim Fernandes, Froholdt, Pepê e Gul.

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Fora de combate estão Alberto Costa, que vai cumprir um jogo de castigo, além de Thiago Silva, de luto pela morte da mãe.

A ausência de Alberto poderá permitir a Zaidu, em boa forma, prosseguir no lado esquerdo da defesa.

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O Moreirense, por seu lado, vai ter a oportunidade de descolar do Estoril e Guimarães e, por outro lado, aproximar-se do Gil Vicente e Famalicão. No entanto, a equipa comandada por Vasco Botelho da Costa, apenas com uma vitória nos últimos seis jogos, não está num bom momento, com muitas baixas no plantel.

Leandro Santos vai cumprir castigo, enquanto Dinis Pinto, Cédric Teguia, Yan Lincon, Michel e Vasco Sousa estão fora de combate por motivos físicos.

Recordamos ainda que no jogo da primeira volta, em Moreira de Cónegos, os minhotos estiveram a ganhar, com um golo de Alan, mas os portistas acabaram por virar o resultado com golos de Samu e Denis Gül.

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