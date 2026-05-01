O FC Porto foi multado em 10.200 euros pela polémica com os apanha-bolas no clássico com o Sporting. A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A 9 de fevereiro, a contar para a 21.ª jornada da Liga, FC Porto e Sporting empataram a um golo. Nos minutos finais dessa partida, algumas das bolas que deveriam estar junto às linhas laterais do campo foram removidas pelos apanha-bolas.

Um dia depois do encontro, o Sporting anunciou que iria apresentar uma queixa no CD da FPF. A decisão do órgão foi condenar a SAD portista por «violação das normas» relativas ao «sistema multibolas». O CD faz ainda referência ao Princípio da Ética Desportiva, afirmando que o caso prejudica a imagem da competição.

Marco André Gonçalves Paiva, diretor de campo do FC Porto, foi punido com 1.530 euros por «violação dos deveres previstos» no regulamento de competições da LPFP.

No mesmo jogo, recorde-se, Sporting criticou ainda a «climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes sportinguista, Rui Silva».