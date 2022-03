O FC Porto e o Benfica voltaram a sofrer castigos, na sequência da 26.ª jornada da I Liga, respetivamente ante Tondela e Vizela, tendo os dragões sido ainda multados devido a episódios no jogo da jornada 25, em Paços de Ferreira.

Os azuis e brancos, multados em 4.080 euros por atraso em três minutos no início do jogo ante o Tondela – segundo o mapa de castigos conhecido esta terça-feira – foram ainda castigados em 714 euros por insultos ao futebolista argentino do Paços de Ferreira, Nico Gaitán, ex-Benfica e Sp. Braga, bem como pelo arremesso de garrafas plásticas de água para o terreno de jogo.

Já o Benfica, que viu Rui Pedro Braz ser também castigado e suspenso, foi multado em 3.700 euros por comportamento incorreto do público: 3.190 euros foram pela deflagração de pirotecnia e 510 por insultos aquando de pontapés de baliza do guarda-redes do Vizela em momentos distintos.