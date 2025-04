O FC Porto foi multado num total de 2.726 euros no jogo com o Estoril, da 27.ª jornada da Liga, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido ao final de quinta-feira.

Da multa total, 1.910 euros foram por utilização de pirotecnia por parte dos adeptos, nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, no setor visitante. Já os restantes 816 euros foram por insultos dos adeptos ao Benfica, próximo adversário, no domingo, para a 28.ª jornada. «Benfica é m****, Benfica é m****» e «filhos da p*** SLB, filhos da p*** SLB», foram as palavras proferidas.

O Estoril foi multado em 1.850 euros, 730 por atraso de três minutos no reinício do jogos, 700 pela entrada de pirotecnia no estádio e 420 euros pela entrada, no relvado, da adepta do FC Porto que foi pedir a camisola a Rodrigo Mora.

«No final da partida, uma adepta afeta ao clube visitante, FC Porto, invadiu o retângulo de jogo de forma a interagir com jogadores do seu clube. A adepta que saltou da bancada Poente, com adereços do referido clube, foi retirada do local por um Assistente de recinto desportivo e encaminhada para a bancada», pode ler-se, no mapa de castigos.