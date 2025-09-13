FIGURA: Samu

Decisivo no marcador, num jogo que acabou por valer bem mais pelo resultado do que pela exibição, face a outras já conseguidas esta época. De penálti, aos 31 minutos, deu vantagem aos azuis e brancos. Terceiro golo em quatro jornadas na Liga.

MOMENTO: Nehuén Pérez entra e logo a seguir lesiona-se (58m)

Foi, pela negativa, o momento marcante do jogo. Nehuén Pérez entrou com Zaidu e Gabri Veiga ao minuto 56, mas nem um par de minutos durou em campo. E saiu de maca com queixas num joelho, após uma rotação na sequência de um lance com Laabidi. Esperam-se, nas próximas horas, detalhes sobre o infortúnio do argentino.

OUTROS DESTAQUES:

Lucas França: por fim, o principal responsável por arrastar o 1-0 até ao apito final, mantendo a incerteza no desfecho. Uma grande defesa a remate de Pepê (84m) e um toque decisivo após nova ação do brasileiro na compensação impediram o FC Porto de ter descanso até ao último suspiro.

Borja Sainz: o espanhol foi dos elementos mais aguerridos no ataque do FC Porto, dando trabalho à defensiva do Nacional de início a fim. Está na jogada que origina o penálti do 1-0 e ainda procurou o golo da tranquilidade na compensação, mas faltou um pouco mais de pontaria. Exemplo do espírito competitivo em prol da equipa foi o corte que impediu, nos instantes finais, um cruzamento de entrar na área defensiva dos azuis e brancos.

Diogo Costa: não foram muitas as intervenções, mas foram importantes. Em cima do intervalo negou o golo do empate a Laabidi e, nos minutos iniciais da segunda parte, saiu-se bem para agarrar a bola num cruzamento perigoso de José Gomes.

Laabidi: exibição interessante do médio do Nacional, porventura o melhor elemento dos madeirenses no Dragão. Mostrou grande competência no meio-campo para tapar espaços a Froholdt e ganhou grande parte dos duelos que dividiu.

Kiwior: estreia no FC Porto e com entrada direta no onze inicial, o polaco, ao lado do compatriota Bednarek, teve uma exibição com consistência e sem erros, mostrando que é claro candidato a manter o lugar. Se for a central, mais ainda, com a provável ausência por algum tempo de Nehuén Pérez…

Pablo Rosario: não deverá ser – e assim esperará o FC Porto – solução para lateral-direito a longo prazo, mas jogou nesse papel este sábado e cumpriu, destacando-se nos duelos ganhos que disputou perante os adversários.