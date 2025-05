FIGURA: Diogo Costa

O guarda-redes do FC Porto foi o principal responsável por negar o golo do empate ao Nacional, por três vezes, uma delas de penálti. Já depois do 1-0, o internacional português brilhou com uma grande defesa ao penálti de Joel Tagueu, aos 12 minutos. Logo a seguir, esticou-se para negar o 1-1 a Léo Santos e, ao minuto 37, fez uma defesa que merece ser vista e revista, a opor-se ao remate de Paulinho Bóia. Decisivo para manter a vantagem, que mais tarde seria alargada por Samu e Rodrigo Mora.

MOMENTO: Francisco Moura abre o marcador… logo a abrir

44 segundos de jogo, 1-0 para o FC Porto. A jogada começou mais ao meio com uma investida inicial de Rodrigo Mora, evoluiu depois à direita, com Fábio Vieira a servir a entrada de Martim Fernandes, que cruzou para Francisco Moura ganhar de cabeça o lance, ao segundo poste, perante João Aurélio, para bater Rui Encarnação. Um golo importante para a construção da vitória, tal como seria, sobretudo, a defesa de Diogo Costa ao penálti de Joel Tagueu, 12 minutos mais tarde.

OUTROS DESTAQUES

Francisco Moura: abriu o marcador logo aos 44 segundos de jogo, lançando as bases do FC Porto para a vitória. A vantagem dada pelo seu golo ainda esteve tremida, mas seria depois consolidada. Ganhou grande parte dos duelos que teve e mostrou acerto no passe, sendo também importante em momentos defensivos.

Rodrigo Mora: a época no Dragão acabou com o golo do menino em destaque na pele azul e branca. Sprintou sem mais até à baliza para fechar o resultado em 3-0 e fazer o seu décimo golo esta época.

Samu: longe de uma exibição vistosa, o avançado espanhol acabou por ser determinante para o FC Porto praticamente tirar o Nacional da disputa do resultado, ao fazer o 2-0, de penálti, aos 69 minutos, depois de ter sido travado por Zé Vitor, na área. Foi o 25.º golo pelo FC Porto esta época (o 19.º na Liga), ao 42.º jogo.

Paulinho Bóia: tentou agitar o ataque do Nacional, foi sua a primeira investida dos madeirenses e teve uma grande ocasião para o empate, num belo remate negado por Diogo Costa.

Martim Fernandes: novidade no onze inicial, o jovem do FC Porto foi importante logo a abrir o jogo, com uma assistência precisa para Francisco Moura inaugurar o marcador.

Marcano: em fases de algum aperto, teve intervenções importantes para acabar com jogadas do Nacional e para afastar a bola da área defensiva do FC Porto.