Já há equipas iniciais para o FC Porto-Nacional, jogo da 34.ª e última jornada da Liga portuguesa, marcado para as 18 horas deste sábado, no Estádio do Dragão.

Em relação à vitória por 2-1 ante o Boavista, o treinador do FC Porto, Martín Anselmi, faz duas alterações: entram Martim Fernandes e Pepê, saem Nehuén Pérez (suspenso por ter sido expulso no Bessa) e Stephen Eustáquio, que nem entre os suplentes surge. Segundo apurou o Maisfutebol, o internacional pelo Canadá é ausência devido a lesão.

No Nacional, o treinador Tiago Margarido faz cinco mudanças na equipa inicial: saem Lucas França, Laabidi, Daniel Penha, Fuki Yamada e Appiah. Entram Rui Encarnação, José Gomes, Matheus Dias, André Sousa e Macedo.

O FC Porto, terceiro classificado com 68 pontos, tem praticamente garantido esse posto na Liga, que dará acesso direto à fase de liga da Liga Europa. Lembrando que tem igualdade no confronto direto com o Sp. Braga (quarto classificado com 65 pontos), só não o conseguirá se perder, se o Sp. Braga vencer o Benfica e se, aliado a isto, os bracarenses superarem a diferença positiva de golos total no campeonato dos portistas, critério seguinte de desempate. Algo que, sendo possível, parece pouco provável: o FC Porto tem diferença positiva de 32 golos (62-30) e o Sp. Braga 25 (54-29). Ou seja, se o FC Porto perdesse pela margem mínima, só seria ultrapassado pelo Sp. Braga se este vencesse o Benfica por sete golos de diferença.

O Nacional é 14.º classificado, com 34 pontos. Ainda pode aspirar a terminar a Liga, no melhor cenário, no 11.º lugar: para isso, teria de vencer, o Arouca (12.º com 35 pontos) não ganhar) e o Moreirense (11.º com 37) perder. Os madeirenses têm vantagem no confronto direto para os cónegos, em caso de igualdade pontual. O Gil Vicente é 13.º com 34 pontos, depois do empate de sexta-feira ante o Rio Ave.

José Bessa é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Nuno Manso e Hugo Santos. O quarto árbitro é Fábio Melo. No vídeo-árbitro vai estar Vasco Santos, assistido por Miguel Martins. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.

As equipas para o FC Porto-Nacional:

FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano, Francisco Moura; Alan Varela, Fábio Vieira; Pepê, Samu, Rodrigo Mora.

Nacional: Rui Encarnação, Léo Santos, Djibril Soumaré, Zé Vitor; João Aurélio, André Sousa, Matheus Dias, José Gomes; Macedo, Joel Tagueu, Paulinho Bóia.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Otávio, Tomás Pérez, André Oliveira, André Franco, Gonçalo Borges, William Gomes, Danny Namaso, Deniz Gül.

Suplentes do Nacional: César, Luís Esteves, Laabidi, Daniel Penha, Jota Garcês, Gustavo Garcia, Francisco Gonçalves, Appiah, Dudu.