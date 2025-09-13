Pablo Rosario é a opção para lateral-direito no FC Porto ante o Nacional, este sábado, no jogo da quarta jornada da Liga portuguesa, marcado também pela estreia do polaco Jakub Kiwior, direto ao onze inicial no primeiro jogo pelos dragões.

No total, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, faz quatro alterações no onze inicial: além de Rosario e Kiwior, regressam à equipa titular Pepê e Samu. Saem, em relação à vitória por 2-1 ante o Sporting, os lesionados Alberto Costa, William Gomes e Luuk de Jong e também Nehuén Pérez, que está entre os suplentes esta tarde.

No Nacional, o treinador Tiago Margarido faz uma alteração no onze inicial face à vitória por 2-0 ante o Casa Pia: entra Pablo Ruan e sai Witi.

Siga o FC Porto-Nacional, ao minuto, no Maisfutebol.

A equipa azul e branca parte para este jogo na liderança da Liga, com os 12 pontos possíveis somados, sabendo desde já que pode aumentar, à condição, para cinco pontos, a vantagem sobre o Benfica, que empatou na sexta-feira ante o Santa Clara (1-1). O Nacional é 11.º classificado, com quatro pontos.

Luís Godinho é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota. Diogo Araújo é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Bruno Esteves, assistido por Gonçalo Vaz Freire.

As equipas para o FC Porto-Nacional:

FC PORTO: Diogo Costa; Pablo Rosario, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora; Pepê, Samu, Borja Sainz.

NACIONAL: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes; Liziero, Matheus Dias, Laabidi; Paulinho Bóia, Jesús Ramírez, Pablo Ruan.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos; Stephen Eustáquio, Gabri Veiga, Zaidu, Nehuén Pérez, Prpic, Deniz Gül, Angel Alarcón, André Miranda.

SUPLENTES DO NACIONAL: Kaique, Ulisses Rocha, Witi, André Sousa, Lucas João, Filipe Soares, Lenny, Joel Silva, Martim Watts.