O FC Porto apresentou na manhã desta segunda-feira um novo mural em homenagem a Jorge Costa.

Num vídeo publicado nas redes sociais, os dragões mostram momentos do eterno camisola dois do clube intercalados com imagens da realização do mural, numa das paredes do Centro de Treinos e Formação Desportiva, que já tem o nome de Jorge Costa.

O antigo capitão e diretor do clube, falecido no dia 5 de agosto de 2025, tendo estado no Olival nesse dia, ficará para sempre marcado tanto na história, como nas paredes do FC Porto.