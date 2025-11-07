FC Porto: «operação Famalicão» arranca com treino nos Países Baixos
Titulares diante do Utrecht (1-1) realizaram apenas trabalho de recuperação no hotel
O FC Porto deu início à preparação para a visita ao reduto do Famalicão, com uma sessão de treinos ainda nos Países Baixos, mais precisamente na unidade hoteleira do Ski Centrum Soesterberg.
Após o empate a um golo diante do Utrecht, os jogadores que «somaram mais minutos» realizaram apenas trabalho de recuperação no hotel, sendo que o treino esteve dividido entre a ativação dentro de portas e trabalho no relvado.
No boletim clínico permanecem Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (treino condicionado), ambos entregues ao departamento de saúde no Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) Jorge Costa.
Às 14h45 desta sexta-feira, a comitiva do FC Porto regressa a Portugal, sendo que Farioli antevê o duelo com o Famalicão, este sábado, a partir das 12h45.