O FC Porto deu início à preparação para a visita ao reduto do Famalicão, com uma sessão de treinos ainda nos Países Baixos, mais precisamente na unidade hoteleira do Ski Centrum Soesterberg.

Após o empate a um golo diante do Utrecht, os jogadores que «somaram mais minutos» realizaram apenas trabalho de recuperação no hotel, sendo que o treino esteve dividido entre a ativação dentro de portas e trabalho no relvado.

No boletim clínico permanecem Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (treino condicionado), ambos entregues ao departamento de saúde no Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) Jorge Costa.

Às 14h45 desta sexta-feira, a comitiva do FC Porto regressa a Portugal, sendo que Farioli antevê o duelo com o Famalicão, este sábado, a partir das 12h45.