Pepe, capitão do FC Porto e internacional português, foi pai pela terceira vez.



A esposa do jogador, Ana Sofia Moreira, deu conta do nascimento do filho Rodrigo, através das redes sociais.



«1•09•2022. E Deus nos presenteou com a maior das suas bênçãos, UM FILHO! Bem-vindo Rodrigo», poder ler-se na publicação.



Lembre-se que o casal já tinha duas filhas, Emily e Angeli.