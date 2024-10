Pepe regressou esta domingo ao Estádio do Dragão.

O recinto do FC Porto encheu-se de adeptos para assistir ao jogo frente ao Sp. Braga e, entre as milhares de pessoas, esteve Pepe, também ele uma figura bem especial no clube.

Curiosamente, o antigo central não esteve na tribuna presidencial, nem perto de André Villas-Boas, tendo preferido por um lugar nas bancadas, mesmo por baixo dessa mesma tribuna presidencial.

Pepe não passou, de resto, despercebido. Das bancadas recebeu uma enorme ovação dos adeptos, que o obrigaram a levantar-se para agradecer tamanho carinho.