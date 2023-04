O FC Porto venceu neste domingo o Portimonense por 1-0 e recuperou o segundo lugar, «roubado» à condição pelo Sp. Braga, que vencera o Desp. Chaves nesta tarde.

O único golo da partida foi marcado por Fábio Cardoso, aos 30m.

Com este resultado, os dragões vão na próxima sexta-feira à Luz defrontar o Benfica, entrando com menos 10 pontos do que as águias.