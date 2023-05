O FC Porto prepara o jogo com o Arouca, na próxima segunda-feira, com apenas uma baixa no boletim clínico.

João Mário continua apenas a fazer tratamento, afastado dos companheiros, sendo a única ausência no plantel comandado por Sérgio Conceição.

Os dragões voltam a treinar no domingo, às 10h30, e o treinador do FC Porto faz a antevisão à partida a partir das 12h.