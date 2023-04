O futebolista João Mário é o único entregue aos cuidados do departamento clínico do FC Porto, informou este domingo o clube, na sequência do treino matinal realizado menos de 24 horas depois do triunfo em Paços de Ferreira.

A equipa comandada por Sérgio Conceição começou a preparar esta manhã, no Olival, visita a Famalicão, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os azuis e brancos jogam frente à equipa comandada por João Pedro Sousa a partir das 20h30 de quarta-feira.

O FC Porto volta a treinar a partir das 11 horas de segunda-feira, no Olival.