«Decora as tuas varandas e janelas com as cores do campeão». É com esta frase que o FC Porto lança um desafio aos adeptos no clube, já a pensar na festa de campeão, neste sábado.

Mas a iniciativa não deixa de parecer conter uma aparente 'bicada' ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que criticou abertamente os dragões ao longo desta temporada em várias ocasiões.

O FC Porto pede que os adeptos tirem fotografia e enviem-na, mostrando em vídeo já algumas bandeiras colocadas nas varandas.