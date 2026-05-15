Liga
Há 2h e 33min
FC Porto promove iniciativa de «varanda em varanda até aos Aliados»
Preparativos para a festa com... uma indireta para Alvalade
DS
Preparativos para a festa com... uma indireta para Alvalade
DS
«Decora as tuas varandas e janelas com as cores do campeão». É com esta frase que o FC Porto lança um desafio aos adeptos no clube, já a pensar na festa de campeão, neste sábado.
Mas a iniciativa não deixa de parecer conter uma aparente 'bicada' ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que criticou abertamente os dragões ao longo desta temporada em várias ocasiões.
O FC Porto pede que os adeptos tirem fotografia e enviem-na, mostrando em vídeo já algumas bandeiras colocadas nas varandas.
De varanda em varanda até aos Aliados 💙— FC Porto (@FCPorto) May 15, 2026
Partilha a tua fotografia ou envia para o Whatsapp 📲 +351 96 870 1893 pic.twitter.com/1oNHxinGM5
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