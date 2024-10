O plantel principal do FC Porto regressou nesta sexta-feira ao trabalho no Olival, onde deu início à preparação para o jogo com o AVS, a contar para a nona jornada do campeonato.



No boletim clínico portista figuram os nomes de Iván Marcano (treino condicionado), Zaidu (treino integrado condicionado) e Wendell (treino condicionado).

Nenhum deles é uma novidade, sendo que Wendell foi o mais recente a integrar este lote de lesionados, depois de um choque de cabeças diante do Sintrense. O brasileiro falhou a receção ao Hoffenheim.



Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. O próximo jogo decorre na segunda-feira, pelas 20h15, no Estádio do AVS.