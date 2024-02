O FC Porto e o Rio Ave empataram sem golos no Dragão na 20.ª jornada da Liga.

Os azuis e brancos tiveram muito mais caudal ofensivo, mas não conseguiram quebrar a resistência dos vilacondenses e voltam a marcar passo na Liga após três vitórias seguidas.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 45 pontos, menos três do que o Benfica e quatro do que o Sporting, que podem afastar-se ainda mais da equipa de Sérgio Conceição.