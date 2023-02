A FIGURA: Stephen Eustáquio

Regresso saudado pelos adeptos ao onze do FC Porto, sobretudo num meio-campo privado de unidades fundamentais como Otávio e Uribe. Stephen Eustáquio foi melhorando progressivamente ao lado do encontro e teve um papel importante na dura batalha do setor intermediário, demonstrando critério nas suas ações e inteligência na ocupação dos espaços. Desempenho acima da média, relativamente baixa neste sábado.

O MOMENTO: o desperdício de Boateng (90+6m)

Aqueles instantes entre o cruzamento e o cabeceamento de Boateng ao lado da baliza do FC Porto pareceram uma eternidade para os adeptos azuis e brancos. O Rio Ave nunca desistiu de procurar o empate, assumiu riscos e também esteve perto de sofrer o segundo, mas teve um par de belas oportunidades para chegar ao 1-1, sobretudo já em período de descontos, quando Boateng surgiu na área portista sem oposição e cabeceou de forma incrível para fora.

OUTROS DESTAQUES:

Diogo Costa: o guarda-redes do FC Porto foi uma das figuras do encontro, o que por si só comprova a difícil noite da equipa de Sérgio Conceição na receção a um incómodo Rio Ave. Diogo Costa foi providencial na primeira metade do encontro, mantendo o nulo no marcador perante as sérias ameaças de Samaris e sobretudo Guga, que obrigou o internacional português a uma defesa tremenda ao minuto 31. Evidenciou um problema físico na etapa complementar.

Costinha: continua a impressionar pela capacidade de aceleração no flanco direito do Rio Ave, ameaçando tornar-se um caso sério no futebol português, quando garantir regularidade exibicional. Muito bom desempenho no Estádio do Dragão, não se encolhendo perante Pepê ou Wendell. Correu quilómetros e saiu exausto.

Samaris: o Rio Ave garantiu ascendente sobre o FC Porto a meio-campo, sobretudo na etapa inicial, e Samaris teve um papel importantíssimo nesse período, bloqueando as vias de acesso ao ataque azul e branco. Continua a manter as suas qualidades intactas e colocou Diogo Costa em sentido na conversão de um livre direto.

Toni Martínez: o FC Porto ameaçava terminar uma primeira parte modesta sem registo de golos e com o Rio Ave a desperdiçar as melhores oportunidades nesse período. De repente, na sequência de um livre indireto, Wendell recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para o primeiro poste, onde surgiu Toni Martínez entre a defensiva vila-condense para um desvio com classe para o 1-0. Foi o melhor que o espanhol fez durante o jogo e chegou. Merece o destaque por isso mesmo. 10.º golo na temporada, o seu melhor registo no FC Porto.