FIGURA: Froholdt

O dinamarquês fez o golo que decidiu mais um triunfo para o FC Porto, o 20.º em 23 jornadas, que permite manter distâncias na liderança para FC Porto e Benfica. Foi o quarto golo em 34 jogos oficiais pelos azuis e brancos em 2025/26.

MOMENTO: um golo sub-20 (25m)

O FC Porto chegou à vantagem com um golo construído pelos dois mais jovens do onze inicial. Pietuszewski, de 17 anos, fugiu pela esquerda a Brabec após passe de Gabri Veiga e assistiu Froholdt, de 19 anos, para o lance que seria decisivo no marcador, aos 25 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Gabri Veiga: uma de duas novidades no onze inicial, o espanhol foi combativo no meio-campo e está ligado ao lance do 1-0, com um belo passe para Pietuszewski assistir Froholdt para o golo.

Pietuszewski: de novo titular tal como na Choupana, o jovem polaco – que na estreia já tinha sido determinante na vitória em Guimarães, voltou a ter associação relevante para mais um triunfo, ao fazer a assistência para Froholdt marcar.

Vrousai: foi um dos elementos em destaque no Rio Ave, com muita intervenção e a ganhar muitos dos duelos que travou em campo. Ao minuto 12, foi seu o cruzamento para a primeira ocasião do Rio Ave, num cruzamento de Olinho.

Rodrigo Mora: fez o jogo 100 como profissional e esteve perto do 2-0 já nos minutos finais, mas a bola foi ao poste.