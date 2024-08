A FIGURA: Galeno

Vítor Bruno disse na antevisão que o brasileiro poderia estar chateado por ter de jogar mais recuado no terreno, mas, mesmo a desempenhar a posição de lateral-esquerdo, encontra formas de surgir em zonas de finalização. Aconteceu isso mesmo no lance do 1-0, onde apareceu nas costas de João Tomé e, com um golpe acrobático, abriu o marcador. Aos 76 minutos, teve uma ocasião soberana para bisar, mas desperdiçou, na cara de Jhonatan, repetindo-se o cenário oito minutos depois.

O MOMENTO: golo mais rápido da história do Dragão

O FC Porto entrou praticamente a vencer no jogo. Com apenas 18 segundos, Galeno assinou o golo mais rápido da história do Estádio do Dragão, que embalou a equipa para uma vitória confortável. Iván Jaime viu Galeno completamente solto nas costas de João Tomé e cruzou a bola para a área, seguindo-se o remate acrobático do brasileiro.

OUTROS DESTAQUES

Iván Jaime

Há muitos jogadores que parecem ter ganho uma nova vida no FC Porto esta temporada, mas talvez nenhum outro como Iván Jaime. De encostado a decisivo. O médio-ofensivo espanhol está a mostrar no Dragão aquilo que já mostrava em Famalicão. Uma qualidade técnica fora do normal, indicado para um estilo de futebol associativo e com excelente definição no último terço. Somou mais duas assistências e ficou à beira do golo.

Vasco Sousa

O que joga o miúdo. É a maior aposta, a par de Martim Fernandes, de Vítor Bruno para a temporada. Recebe sempre orientado, é rápido a decidir e aguenta muito bem a carga apesar da estatura. Somou três tentativas de golo, duas delas através de remates de fora da área, na segunda parte.

Pepê

Os melhores fazem a diferença. O internacional brasileiro foi titular esta tarde e esteve ao nível que já habituou o público da Liga. Tem uma capacidade de aceleração invulgar e conduz a bola como poucos no campeonato, libertando-se facilmente da pressão com a sua agilidade.

Nico González

Não foi dos jogos em que esteve mais envolvido na dinâmica da equipa, mas voltou a decidir pela veia goleadora. O médio espanhol, sem qualquer preparação, à entrada da área, fez o 2-0.

João Tomé

O lateral-direito teve uma atuação para esquecer. Ficou ligado aos dois golos do FC Porto e saiu aos 37 minutos. No lance do 1-0, não acompanhou devidamente Galeno e deixou o brasileiro com muito espaço nas suas costas. A jogada que resulta no golo de Nico González também começa numa perda de bola do ex-Benfica.

Jhonatan

Não teve culpa nos golos sofridos e talvez tenha sido o menos mau no lado vilacondense neste sábado. Foi obrigado a muito trabalho, com quatro defesas a destacar: aos sete minutos, a remate de Namaso, aos 58 a cabeceamento de Pepê e, aos 76 e 84, no frente a frente com Galeno.