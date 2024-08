O FC Porto recebeu e venceu o Rio Ave por 2-0, este sábado, em jogo da 3.ª jornada da Liga.

No Estádio do Dragão, Galeno inaugurou o marcador logo aos 18 segundos de jogo, naquele que se tornou o golo mais rápido no estádio dos azuis e brancos.

FC Porto-Rio Ave: a ficha e o filme do jogo

Aos 30 minutos, Nico González fez o 2-0, a passe de Iván Jaime, que já tinha assistido Galeno para o 1-0.

Com este resultado, o FC Porto chega aos nove pontos, igualando o Sporting, adversário da próxima jornada, em Alvalade. A equipa treinada por Vítor Bruno continua sem golos sofridos na Liga, com um saldo de 7-0. O Rio Ave mantém-se com três pontos, na segunda metade da tabela.