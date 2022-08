Sérgio Conceição queixou-se do tempo útil de jogo no final do Rio Ave-FC Porto.



Após o apito final, o treinador do FC Porto criticou o anti-jogo do adversário e a postura dos atletas adversários. Mais tarde, o técnico portista reiterou a ideia na sala de imprensa.



Esta época os campeões nacionais cumpriram quatro jogos no campeonato e este foi aquele que teve mais tempo útil de jogo, 59 por cento, de acordo com os dados disponiblizados pela Liga no seu site oficial.



O Clássico com o Sporting, no Dragão, teve 54 por cento de tempo útil de jogo enquanto em Vizela teve 53 por cento de tempo útil. O jogo dos portistas com menor tempo útil de jogo foi mesmo o primeiro contra o Marítimo.



Ao contrário do homólogo portista, Luís Freire argumentou que esta foi a partida da ronda - há mais duas por disputar esta segunda-feira - com mais tempo útil de jogo. Os dados da Liga dão razão ao treinador do Rio Ave.