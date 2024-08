Já há equipas iniciais para o FC Porto-Rio Ave deste sábado (18h00), jogo da 3.ª jornada da Liga, a disputar no Estádio do Dragão.

No FC Porto, o treinador Vítor Bruno faz uma alteração no onze inicial: sai Fran Navarro, entra Pepê. O avançado espanhol está no banco de suplentes esta tarde.

No Rio Ave, o treinador Luís Freire faz uma alteração em relação ao onze inicial da jornada anterior, da vitória por 1-0 ante o Farense, em Vila do Conde. Tiago Morais entra para o corredor direito do ataque, por troca com Ole Pohlmann (Olinho), que está no banco.

Siga o FC Porto-Rio Ave, ao minuto, no Maisfutebol.

Os onzes iniciais e os suplentes:

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio, Galeno; Alan Varela, Vasco Sousa; Pepê, Nico González, Iván Jaime; Danny Namaso.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, Marko Grujic, Wendell, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Gonçalo Borges, Gabriel Brás.

RIO AVE: Jhonatan; Patrick William, Aderllan Santos, Renato Pantalon; João Tomé, Amine, João Novais, Marious Vrousai; Tiago Morais, Clayton, Kiko Bondoso.

Suplentes do Rio Ave: Miszta, Panzo, Rehmi, Vítor Gomes, Zoabi, Aguilera, João Graça, Fábio Ronaldo, Olinho.