Pablo Rosario e Gabri Veiga são titulares no FC Porto, para o jogo da 23.ª jornada ante o Rio Ave (20h30), no Estádio do Dragão, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Em relação ao onze inicial da vitória por 1-0 ante o Nacional, o treinador Francesco Farioli faz duas alterações, saindo Thiago Silva – que não foi convocado – e Rodrigo Mora.

Além de Thiago Silva, são baixas no FC Porto mais cinco atletas: Jakub Kiwior, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Samu e Luuk de Jong.

No Rio Ave, em relação à derrota por 2-1 ante o Moreirense, o treinador Sotiris Silaidopoulos faz uma alteração: entra Olinho e sai Tamble Monteiro.

As equipas para o FC Porto-Rio Ave:

FC PORTO (4x3x3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Pablo Rosario, Zaidu; Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Gül, Pietuszewski.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, William Gomes, Borja Sainz, Dominik Prpic, Terem Moffi, Seko Fofana, Gabriel Brás, Francisco Moura, Rodrigo Mora.

RIO AVE (4x2x3x1): Ennio van der Gouw; Vrousai, Brabec, Gustavo Mancha, Omar Richards; Tamás Niktscher, Andreas Ntoi; Diogo Bezerra, Olinho, Spikic; Jalen Blesa.

SUPLENTES DO RIO AVE: Kevin Chamorro, Nelson Abbey, Ryan Guilherme, Zoabi, Papakanellos, João Tomé, João Graça, Petrasso, Liavas.

_

David Silva é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Carlos Campos e Nelson Cunha. O quarto árbitro é Anzhony Rodrigues. No vídeo-árbitro vai estar Rui Oliveira, assistido por Pedro Ribeiro.

O FC Porto é líder da Liga, com 59 pontos. Procura repor as diferenças do início da jornada para Sporting e Benfica, que já ganharam no sábado e somam 58 e 55 pontos, respetivamente.

O Rio Ave ocupa o 15.º lugar, o último de permanência direta, com 20 pontos, mas já viu Tondela e Santa Clara (ambos atrás, com 18 pontos) aproximarem-se. O Tondela venceu nesta jornada e o Santa Clara empatou. Por outro lado, olhando para cima, a equipa de Vila do Conde já viu o Nacional, 14.º com 21 pontos, a perder nesta jornada.