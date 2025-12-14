Liga
Há 1h e 26min
FC Porto: Rodrigo Mora está apto para defrontar o Estrela da Amadora
Camisola 86 azul e branco sofreu uma pequena mialgia na vitória por 2-1 frente aos suecos do Malmo
Camisola 86 azul e branco sofreu uma pequena mialgia na vitória por 2-1 frente aos suecos do Malmo
Rodrigo Mora está totalmente recuperado de uma pequena mialgia que sofreu na vitória por 2-1, frente ao Malmo, na Liga Europa, e apto então para defrontar o Estrela da Amadora, esta segunda-feira, na Liga, sabe o Maisfutebol.
Titular no triunfo frentes aos suecos, o criativo saiu aos 57 minutos para dar lugar a Deniz Gul - de recordar que deu uma assistência para Samu na primeira parte.
Com Gabri Veiga também à disposição de Francesco Farioli, o camisola 86 azul e branco não tem a titularidade garantida no Dragão diante da equipa da Reboleira.
Na atual temporada, Rodrigo Mora já leva 19 jogos oficiais, três golos e uma assistência.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS