Rodrigo Mora está totalmente recuperado de uma pequena mialgia que sofreu na vitória por 2-1, frente ao Malmo, na Liga Europa, e apto então para defrontar o Estrela da Amadora, esta segunda-feira, na Liga, sabe o Maisfutebol.

Titular no triunfo frentes aos suecos, o criativo saiu aos 57 minutos para dar lugar a Deniz Gul - de recordar que deu uma assistência para Samu na primeira parte.

Com Gabri Veiga também à disposição de Francesco Farioli, o camisola 86 azul e branco não tem a titularidade garantida no Dragão diante da equipa da Reboleira.

Na atual temporada, Rodrigo Mora já leva 19 jogos oficiais, três golos e uma assistência.

