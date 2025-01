A expulsão de Samu no final do jogo com o Gil Vicente vai obrigar o avançado do FC Porto a falhar a próxima jornada da Liga, frente ao Santa Clara, de acordo com a deliberação do Conselho de Disciplina da FPF, entretanto conhecida.

No relatório que elaborou após o encontro, o árbitro, Fábio Veríssimo, acusou o jogador dos dragões de «injúrias e ofensas à reputação», com uso de «linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros». «Colocou-se no meu caminho e confrontou-me verbalmente dizendo reiteradamente: Vieste aqui para nos «foder»», escreveu o juiz de Leiria.

Samu, no entanto, apresentou uma versão alternativa do caso, chegando mesmo a afirmar que «o relatório não está correto».

Lembrando estar há poucos meses em Portugal e, por isso, que fala «maioritariamente em espanhol», o jogador do FC Porto referiu que aquilo que disse foi «Parece que nos quieren mal, joder!», procurando, desse modo, esclarecer que «a frase proferida não tem qualquer conotação injuriosa» e foi dita «em tom de desabafo (e não de confrontação) perante a frustração que o assolou assim que o árbitro deu o jogo por terminado».

«Dada a similitude fonética com a palavra «foder» é compreensível que o árbitro tenha julgado que tivesse sido esta a palavra dita, mas efetivamente não foi», lê-se nas alegações de defesa do atleta, que vão ao ponto de pormenorizar que «a palavra «joder» na língua e cultura espanholas pode ter um conjunto variado de significados, dependendo de vários fatores, tais como as circunstâncias e o tom em que foi proferida».

«Em muitas situações do dia-a-dia, «joder» é usado simplesmente como uma interjeição para expressar irritação ou frustração e não tem, como tal, qualquer conotação ofensiva. Trata-se simplesmente de uma expressão de desabafo. Foi precisamente esse o sentido da frase proferida», sublinhou a defesa de Samu.

Nas alegações apresentadas, é ainda lembrado que «a equipa teve um jogo muito negativo e o jogador a nível pessoal teve também uma prestação que o mesmo considerou como frustrante», para além de que «a equipa tem estado sob bastante pressão pública e mediática e, na sequência desse jogo, existiram inclusivamente uma série de alterações estruturais ao nível técnico no clube».

Apesar das justificações apresentadas, Samu não escapa ao jogo de castigo que lhe foi aplicado. «Analisada a defesa apresentada, e uma vez que da mesma não resulta a negação da interação do atleta com o árbitro, não tendo sido junta qualquer prova, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas», sentenciou o Conselho de Disciplina da FPF.

Para além do jogo de castigo, que cumprirá na próxima jornada da Liga, Samu foi ainda sancionado com uma multa de 1.530 euros. O avançado do FC Porto tem ainda pendente um processo relativo a um soco dado no placard publicitário da flash interview, após a derrota dos dragões em Barcelos (3-1).