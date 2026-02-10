Samu Aghehowa sofreu uma rutura no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o Clássico frente ao Sporting, nesta segunda-feira, que terminou empatado a uma bola.

O ponta de lança internacional espanhol foi reavaliado esta terça-feira e acabaram mesmo por confirmar-se as piores expectativas que Farioli já antecipava na conferência no final do jogo.

Recorde-se que Samu saiu ao intervalo, rendido por Deniz Gul, após ter sido assistido no final da primeira parte do jogo do Dragão.

O avançado do FC Porto agarrou-se prontamente ao joelho direito ao minuto 45. Foi assistido, cumpriu os sete minutos de compensação com dificuldades físicas.

Os exames médicos confirmaram uma rutura no joelho direito com lesão de ligamento cruzado anterior. Um diagnóstico que significa o fim da época para o espanhol de 21 anos.

Kiwior sofreu lesão muscular, Martim tem uma «fascite plantar»

Entretanto, o FC Porto informou também que Jakub Kiwior sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

O polaco saiu no decorrer da segunda parte do jogo frente ao Sporting, tal como Martim Fernandes.

O jovem lateral, por fim, voltou a ressentir-se de uma fascite plantar no pé direito, ou seja, uma inflamação na zona do calcanhar, que já o havia obrigado a sair ao intervalo do jogo frente ao Casa Pia na jornada anterior.



Todos os jogadores passam a integrar o boletim clínico do FC Porto e vão ser acompanhados pelo Departamento de Saúde.

[Notícia atualizada às 18h15]